استجواب قادة الوحدات الأمنية حول انفجار المرفأ غداً

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الأنباء الكويتية: كلف النائب العام التميزي غسان عويدات الشرطة العسكرية استجواب رؤساء الأجهزة الأمنية بإشرافه على صعيد التحقيقات القضائية حول انفجار مرفأ بيروت الضخم.

وعلمت «الأنباء» أن المحامي العام التمييزي غسان خوري دعا إليه رؤساء الوحدات الأمنية، المدراء العامين للأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والمخابرات، للاستماع إليهم غدا حول الانفجار.

وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن بعض الجهات في المرفأ منعت الخبراء الفرنسيين من الوصول إلى مكان الانفجار، لكن النائب العام التمييزي طلب من الشرطة العسكرية مواكبتهم.

وفي معلومات المصادر أن الانفجار أحدث حفرة بعمق 43 مترا ما ساهم في تخفيف ضغط الانفجار نسبيا على السطح.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد من قضوا في الانفجار إلى 158 إضافة إلى ارتفاع عدد الجرحى إلى ما فوق 6 آلاف مصاب. وتشير التقارير إلى وجود نحو 60 جثة مجهولة الهوية وأن ثلاثين منها يمكن التعرف إلى هوياتهم، و‎أعلن أمس عن وفاة زوجة السفير الهولندي في لبنان يان والتمان متأثرة بجراحها إثر انفجار مرفأ بيروت.