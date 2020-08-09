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كثافة موفدين عرب وأجانب في بيروت

9
AUGUST
2020
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الأنباء الكويتية: تواصلت حركة الموفدين العرب والدوليين باتجاه لبنان، حيث زارها امس امين عام جامعة الدول العربية احمد أبو الغيط الذي التقى الرؤوساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب وقيادات سياسية وحزبية، واكد ابو الغيط في لقائاته «ان هناك إحساسا كبيرا وعميقا للغاية بالتضامن العربي مع شعب لبنان الابي والقوي»، مشددا على «المساندة المطلقة من قبل الجامعة العربية واستعدادنا للمساعدة والدعم بما هو متاح لدينا. ونحن لدينا قدرات معنوية تجميعية للحشد العربي».

 

وزار بيروت ايضا نائب الرئيس التركي فؤاد اوكتاي واجرى لقاءات مع الرؤوساء الثلاثة والقيادات السياسية والحزبية واكد «اننا كجار وصديق وشقيق للبنان، نقول له انه ليس وحيدا وتركيا بجانبه دائما بالتضامن وتقديم كافة أنواع المساعدات له». واضعا إمكانات تركيا بتصرف لبنان في مجالات المساعدة والإغاثة ورفع الأنقاض ومعالجة الجرحى والمصابين في المستشفيات التركية إضافة الى ارسال طائرات-مستشفى لنقل الجرحى. وقال: «ان تركيا ستواصل تقديم الدعم للبنان، لا سيما في إعادة اعمار مرفأ بيروت والابنية المتضررة، خصوصا لجهة تأمين الزجاج ومستلزمات البناء».

 

كما زار بيروت امس لساعات، رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال على رأس وفد من المجلس، والتقى الرؤساء الثلاثة والقيادات السياسية، ناقلا دعم ومساعدة الاتحاد الاوروبي للبنان في المجالات كافة.

 

وتلقى عون اتصالا من رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، نقل اليه تعازي الملكة اليزابيت وتعازيه مع الشعب البريطاني بضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، واكد دعم بلاده للشعب اللبناني الصديق، وإرسال مساعدات عاجلة ومعدات طبية والمساهمة بإعادة إعمار المرفأ والممتلكات المتضررة.

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