كورونا: حالتان إيجابيتان في رحلة من أصل 15 وصلت إلى بيروت أمس

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أفادت وزارة الصحة العامة، أن نتائج الدفعة الأولى من فحوصات PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 7/8/2020؛ أظهرت حالتين ايجابيتين.

وجاءت النتائج كالتالي:

- رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 1484 (جميعها سلبية).

- رحلة برلين: شركة SR رقم 1550 (جميعها سلبية).

- رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية).

- رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية).

- رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).

- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).

- رحلة باريس: شركة TO رقم 3980 (جميعها سلبية).

- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

- رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (حالتان إيجابيتان).

- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).

- رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).

- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).

- رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).

- رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).

- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).