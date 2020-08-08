مستشفى الحريري: حالتا وفاة و24 حالة حرجة

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أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 عن حالتي وفاة اليوم و24 حالة حرجة لديه.

وجاء في التقرير:

- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 627 فحصا.

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 83 .

- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا التي دخلت خلال ال24 ساعة المنصرمة: 20 .

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 7.

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 276 حالة شفاء.

- عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0.

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 24.

- حالات وفاة: 2.

وذكر أن مركز الاتصالات الخاص بفيروس "كورونا" للاستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية من خلال الرقم 01-820830 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الـ WhatsApp 76-897 961.