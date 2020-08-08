المرابطون: المسلسل الخطير على الصعيد السياسي اللبناني بطرح مشروع الحياد بكل مسمياته

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أصدرت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون البيان التالي:

أولاً: يؤكد المرابطون أن المسلسل الخطير على الصعيد السياسي اللبناني بطرح مشروع الحياد بكل مسمياته، ومن ثم ما سمعنا بعد الانفجار الزلزال في سيدة العواصم بيروت من محاولات لتدويل الواقع السياسي اللبناني يُعتبر إخلالاً بالميثاق الوطني وتنكراً لدستور الطائف، وبالتالي هذا لعب بالنار ومحاولة لإعادة فرض خطوط التقسيم والتفتيت في وطننا تمهيداً للوصول إلى إقامة الكانتونات المذهبية والطائفية التي تحمي هذه الطغمة الحاكمة منذ سنوات وسنوات من غضب الشعب اللبناني ومحاسبته عما جرى من فساد وإفساد منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم.



ثانياً: اليوم لم يعد ينفع الكلام لا السياسي ولا أي كلام آخر بعد الانفجار الزلزال والنكبة الكبرى لبيروت سيدة العواصم التي رب العالمين اصطفاها ان تكون هيي المبتدأ والخبر ..



بيروت هي لكل لبنان لكل أمتنا العربية، هي بحاجة اليوم لنا كي تشيع شهداءها، بيروت الدهر والعمر، بيروت بحاجة لكل واحد منا للنزول على الأرض حتى نكون مع كل اللبنانيين، شهداؤنا التي أقيمت الصلوات عليهم في الجوامع والكنائس، شهداؤنا من كل لبنان ..



ان هذا شلال الدم المقدس اللبناني عبر فينا فوق كل الطوائف وفوق كل الأحزاب وفوق كل هذه المذهبية والطائفية الحاكمة.



ثالثاً: اليوم هو يوم الحقيقة ندعو المرابطون والمرابطات النزول للمشاركة مع اهلنا المنكوبين لمشاركتهم بتشييع شهدائهم، ونؤكد لكم بأننا سنشارك كمواطنين لبنانيين معكم تاركين كل طوائفنا ومذهبنا وأحزابنا وتيارنا لتشييع الشهداء ونكون شركاء بهذا الشلال المقدس الذي لم يبقَ أحد الا ودفع فيه دماً طاهراً.



رابعاً: اليوم نؤسس وطن جديد والأهم أن لا يذهب هذا التشييع إلى أهداف سياسية أو شخصية لا تمت بصلة الى قيمة الشهادة الكبرى لأهل لبنان، ولا أن يأخذوا او عدة أجزاء من الاطياف اللبنانية الواحدةالموحدة ظهور إعلامي على عاتقه ويكون البطل بأنه هو من فعل وأنقذ وسمح للمواطنين بالنزول والخروج، وأنتم خاصة نسمع من بعض من كان في سدة المسؤولية سابقاً يتنصل.



هم معروفون بالاسم في فيدرالية المذاهب والطوائف، ومكشوفين لدى الجميع وعندما قلنا لكم استقيلوا من المجلس النيابي لم تحركوا ساكناً، والذي يحاول أن يستقيل اليوم جاء متأخراً ولا يجعل من نفسه بطل ثورة، الشعب هو الثورة والانتفاضة، شلال الدم المقدس اليوم هو القائد وكما قال جمال عبدالناصر:" الشعب هو القائد"، اليوم أهلنا اللبنانيين هم من فعلوا والوطن اللبناني ودم الشهداء هم من دفع الجميع للنزول.

وأكرر اليوم وأقول نحن المرابطون سنكون على الأرض كمواطنين لبنانيين في وطن ..



الله يحمي لبنان ونقدر نبني مع الاوادم في هذا البلد وطناً مثل ما أولادنا يتمنونه ويحلمون به..