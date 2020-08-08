living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المرابطون: المسلسل الخطير على الصعيد السياسي اللبناني بطرح مشروع الحياد بكل مسمياته

8
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدرت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون البيان التالي:
أولاً: يؤكد المرابطون أن المسلسل الخطير على الصعيد السياسي اللبناني بطرح مشروع الحياد بكل مسمياته، ومن ثم ما سمعنا بعد الانفجار الزلزال في سيدة العواصم بيروت من محاولات لتدويل الواقع السياسي اللبناني يُعتبر إخلالاً بالميثاق الوطني وتنكراً لدستور الطائف، وبالتالي هذا لعب بالنار ومحاولة لإعادة فرض خطوط التقسيم والتفتيت في وطننا تمهيداً للوصول إلى إقامة الكانتونات المذهبية والطائفية التي تحمي هذه الطغمة الحاكمة منذ سنوات وسنوات من غضب الشعب اللبناني ومحاسبته عما جرى من فساد وإفساد منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم.


ثانياً: اليوم لم يعد ينفع الكلام لا السياسي ولا أي كلام آخر بعد الانفجار الزلزال والنكبة الكبرى لبيروت سيدة العواصم التي رب العالمين اصطفاها ان تكون هيي المبتدأ والخبر ..


بيروت هي لكل لبنان لكل أمتنا العربية، هي بحاجة اليوم لنا كي تشيع شهداءها، بيروت الدهر والعمر، بيروت بحاجة لكل واحد منا للنزول على الأرض حتى نكون مع كل اللبنانيين، شهداؤنا التي أقيمت الصلوات عليهم في الجوامع والكنائس، شهداؤنا من كل لبنان ..


ان هذا شلال الدم المقدس اللبناني عبر فينا فوق كل الطوائف وفوق كل الأحزاب وفوق كل هذه المذهبية والطائفية الحاكمة.


ثالثاً: اليوم هو يوم الحقيقة ندعو المرابطون والمرابطات النزول للمشاركة مع اهلنا المنكوبين لمشاركتهم بتشييع شهدائهم، ونؤكد لكم بأننا سنشارك كمواطنين لبنانيين معكم تاركين كل طوائفنا ومذهبنا وأحزابنا وتيارنا لتشييع الشهداء ونكون شركاء بهذا الشلال المقدس الذي لم يبقَ أحد الا ودفع فيه دماً طاهراً.


رابعاً: اليوم نؤسس وطن جديد والأهم أن لا يذهب هذا التشييع إلى أهداف سياسية أو شخصية لا تمت بصلة الى قيمة الشهادة الكبرى لأهل لبنان، ولا أن يأخذوا او عدة أجزاء من الاطياف اللبنانية الواحدةالموحدة ظهور إعلامي على عاتقه ويكون البطل بأنه هو من فعل وأنقذ وسمح للمواطنين بالنزول والخروج، وأنتم خاصة نسمع من بعض من كان في سدة المسؤولية سابقاً يتنصل.


هم معروفون بالاسم في فيدرالية المذاهب والطوائف، ومكشوفين لدى الجميع وعندما قلنا لكم استقيلوا من المجلس النيابي لم تحركوا ساكناً، والذي يحاول أن يستقيل اليوم جاء متأخراً ولا يجعل من نفسه بطل ثورة، الشعب هو الثورة والانتفاضة، شلال الدم المقدس اليوم هو القائد وكما قال جمال عبدالناصر:" الشعب هو القائد"، اليوم أهلنا اللبنانيين هم من فعلوا والوطن اللبناني ودم الشهداء هم من دفع الجميع للنزول.
وأكرر اليوم وأقول نحن المرابطون سنكون على الأرض كمواطنين لبنانيين في وطن ..


الله يحمي لبنان ونقدر نبني مع الاوادم في هذا البلد وطناً مثل ما أولادنا يتمنونه ويحلمون به..

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout