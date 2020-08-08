مجزرة المرفأ.. الدفاع الأعلى يوضح!

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صدر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع البيان الآتي: "رداً على ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من ان المديرية العامة لأمن الدولة لفعت تقريراً الى رئاسة الحكونة يتعلق بشحنة نترات الأمونيوم بتاريخ 10 كانون الأول 2019، توضح الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع ان هذه المعلومات المدسوسة عارية عن الصحة، وتؤكّد انها وبصفتها المرجع الذي يتلقى ويحيل لرئيس الحكومة التقارير الأمنية لم تتلق أي مراسلة بهذا الخصوص باستثناء تلك التي وردت بتاريخ 22-7-2020 وقامت بإجراء المقتضى وإحالتها بناءً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الى وزارتي العدل والاشغال والنقل بتاريخ 24-7-2020 لإجراء المقتضى".