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السفارة السورية تكشف عن عدد الضحايا السوريين بمجزرة المرفأ!

8
AUGUST
2020
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 أعلنت السفارة السورية، في بيان اليوم، أن “عدد الشهداء السوريين وصل حتى الآن إلى 43 شهيدا قضوا بسبب الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت”.

وقال البيان: “استمرارا للجهود التي تبذلها سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت لمتابعة أحوال المواطنين السوريين المتضررين من الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت الثلثاء الماضي، وصل العدد المعلوم لدينا من الشهداء السوريين، حتى الآن، إلى 43 شهيدا قضوا بسبب الانفجار، في حصيلة غير نهائية، وقامت السفارة بتقديم كل التسهيلات لنقل جثامين بعضهم إلى سورية، والمساعدة في دفن البعض الآخر في لبنان”.

أضاف: “في هذا الشأن، تؤكد السفارة استمرار قيامها بما يلزم من جهود بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجمهورية اللبنانية الشقيقة للبحث عن المفقودين، وتؤكد أن هذا الموضوع يحظى باهتمام مباشر من القيادة السورية التي وجهت السفارة لتقديم كل أشكال المساعدة”.

وختم: “تعبر سفارة الجمهورية العربية السورية من جديد عن عميق مواساتها لأسر الشهداء السوريين واللبنانيين، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى من مواطني البلدين الشقيقين، وجميع مواطني البلدان الأخرى المتضررين، وترجو للجمهورية اللبنانية الشقيقة، التجاوز السريع لتداعيات هذه الكارثة، وتجدد التعبير عن استعدادها للتعاون والتنسيق معها في كل ما يلزم، وبما فيه خير الشعبين الشقيقين ومصلحتهما”.

 
 
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