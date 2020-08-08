تعميم أوصاف جثتَين أحضرتا إلى المستشفى بتاريخ حصول انفجار المرفأ

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامـة البـلاغ التالـي:

"بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أوصاف جثتين مجهولتَي الهوية، استحضرتا يوم حصول انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020 إلى مستشفى الجامعة الأميركية.

الجثة الأولى: يُعتقد بأنها عائدة لامرأة من الجنسية الفلبينية، في العقد الخامس من العمر، معتدلة البنية، طول القامة حوالى /165/ سنتم. حنطية البشرة، لون الشعر أسود. (مرمّزة B7)

الجثّة الثانية: يعتقد بأنها عائدة لشاب من الجنسية البنغلادشية، في العقد الثالث من العمر، معتدل البنية، طول القامة حوالى /174/ سنتم. حنطي البشرة، لون الشعر أسود، ذو لحية وشارب. (مرمّزة B10)

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من ذويهما أو ممن يعرف عنهما شيئاً، الاتصال بفصيلة ميناء الحصن في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 361803-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات".