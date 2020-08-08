بيان من وزير الداخلية حول قضية مرفأ بيروت

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في إطار متابعته المتواصلة لتداعيات الانفجار الهائل الذي حصل في مرفأ بيروت، والاضرار الجسيمة التي خلّفها، وتسهيلاً لمساعي البلديات والمواطنين الراغبين في تقديم المساعدة للمتضررين في نطاق محافظة وبلدية بيروت، اصدر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي منذ صباح الاربعاء ٥ آب، سلسلة قرارات ومذكرات الى محافظ مدينة بيروت وباقي المحافظين في المناطق، لتنظيم عملية رفع الانقاض وازالة الركام، وتسريع بعض الاجراءات الادارية التي من شأنها عدم التأخير في ايصال المساعدات اللازمة بالسرعة المطلوبة الى العاصمة واهلها.



وفي هذا السياق، صدر القرار رقم 948 تاريخ 6/8/2020، الذي يقضي بتسهيل اجراءات تلقي بلدية بيروت المساعدات من مختلف البلديات اللبنانية الراغبة في ذلك، دون اغفال اجراءات المراقبة والمتابعة وفق الاصول.



كما أصدر الوزير فهمي مذكرات عدة تتعلق بتنظيم عمليات إزالة الزجاج والمواد القابلة لاعادة التدوير والاستخدام (حديد، المنيوم…)، ووجوب جمعها على الأرصفة لتعمل الشركات المتعهدة والمؤسسات المعنية الى رفعها لاحقاً، وفصلها عن النفايات والمستوعبات المخصصة لها لما فيه سلامة العاملين في رفع النفايات من جهة، وزيادة السرعة في ازالة الركام من جهة ثانية.



وطلب فهمي من محافظ بيروت تحديد موقع لجمع اعمال الردم ضمن نطاق مدينة بيروت.



كما طلب بموجب مذكرة اخرى من باقي المحافظين التعميم على اتحادات البلديات والبلديات القادرة على تأمين موظفين لديها من أطباء او مهندسين او عمال او مستخدمين او عناصر شرطة وحراس بلديين ضرورة التنسيق مع محافظ مدينة بيروت لتأمين المؤازرة بهذا الخصوص.