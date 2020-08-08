وئام وهاب: في هذه المسألة أنا مع التحقيق الدولي

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غرد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب قائلا: "لا أعرف محمد بعاصيري لكن كلامه عن حجم السرقة ٢٠٠ مليار دولار وهو الخبير بحكم موقعه في مصرف لبنان كلام يستدعي المطالبة بلجنة تحقيق دولية لكشف الحقائق هنا نعم أنا مع لجنة تحقيق دولية لمعرفة كيفية وصول لبنان إلى الإفلاس"

وكان نائب حاكم مصرف لبنان السابق محمد بعاصيري قد قال لتفلزيون الجديد "اقدر الاموال المسروقة من لبنان بنحو 200 مليار دولار واطالب بلجنة تحقيق دولية لاسترجاعها. ونحن امام كارثة كبيرة وليس لدي اي ثقة باي تحقيق تجريه الدولة ولا ثقة بالجهاز القضائي ومن ممكن ان نفكر بلجنة تحقيق فيها اشخاص موثوقين من الشعب اللبناني. "