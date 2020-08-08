living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مذكرة من اكثر من 80 عضو في مجلس الشيوخ الأميركي الى بومبيو دعما للبنان: مع الدعم الكامل للبنان مستقر ومستقل وديموقراطي وسيد

8
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
الموقعون على المذكرة: للإسراع في تقديم دعم إضافي بالنظر الى التحديات التي يواجهها لبنان
 
تبلغت الدوائر المختصة في بيروت نص المذكرة التي تقدم بها اكثر من ثمانين عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي (الكونغرس) ينتمون الى الحزبين الديموقراطي والجمهوري، الى وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو، بتاريخ امس، معربين فيها "عن عميق المهم للانفجار الهائل الذي هز العاصمة بيروت وأدى الى سقوط اكثر من مئة شهيد و4000 جريح." 
 
  وايد موقعو المذكرة "دعم سياسات أميركية من شأنها توطيد العلاقات المتينة والراسخة بين الولايات المتحدة الأميركية ولبنان"، كما ايدوا "الدعم الاولي الذي تقدمت به الوكالة الأميركية الدولية للتنمية بنحو 15 مليون دولار أميركي بمثاية مساعدات إنسانية فورية للبنان."
 
ودعا الموقعون "الى الإسراع في تقديم دعم انساني إضافي للبنان، بالنظر الى التحديات التي يواجهها لا سيما في المجال الصحي وتفاقم الازمة الاقتصادية، بما في ذلك المساعدات الطبية وكل ما من شأنه المساهمة في معالجة الجرحى، وذلك بالتوازي مع الاهتمام الأميركي المتواصل في دعم استقرار لبنان وسيادته."
 
وأشارت المذكرة الى "انه بالنظر الى الاضرار الجسيمة التي تسبب بها الانفجار في مرفأ بيروت، وبسبب فقدان نحو 80 % من مخزون القمح والحبوب في اهراءات المرفأ، فان الالتزام الأميركي بمساعدة الشعب اللبناني من شأنه ان يساهم في تعويض الخسائر التي تقدر بمليارات الدولارات ودعم استقرار لبنان والمنطقة."
 
وشددت المذكرة أيضا على "وجوب مواصلة البحث في كيفية متابعة مختلف أوجه الدعم الأميركي للبنان بما من شأنه ان يؤكد على الشراكة بين الولايات المتحدة ولبنان"، مع تجديد "الدعم الكامل للبنان مستقر ومستقل وديموقراطي وسيد." وختم الموقعون على المذكرة "بحث الإدارة الأميركية على مضاعفة المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني والمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لمواجهة تداعيات انفجار بيروت."       
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout