مذكرة من اكثر من 80 عضو في مجلس الشيوخ الأميركي الى بومبيو دعما للبنان: مع الدعم الكامل للبنان مستقر ومستقل وديموقراطي وسيد

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الموقعون على المذكرة: للإسراع في تقديم دعم إضافي بالنظر الى التحديات التي يواجهها لبنان

تبلغت الدوائر المختصة في بيروت نص المذكرة التي تقدم بها اكثر من ثمانين عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي (الكونغرس) ينتمون الى الحزبين الديموقراطي والجمهوري، الى وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو، بتاريخ امس، معربين فيها "عن عميق المهم للانفجار الهائل الذي هز العاصمة بيروت وأدى الى سقوط اكثر من مئة شهيد و4000 جريح."

وايد موقعو المذكرة "دعم سياسات أميركية من شأنها توطيد العلاقات المتينة والراسخة بين الولايات المتحدة الأميركية ولبنان"، كما ايدوا "الدعم الاولي الذي تقدمت به الوكالة الأميركية الدولية للتنمية بنحو 15 مليون دولار أميركي بمثاية مساعدات إنسانية فورية للبنان."

ودعا الموقعون "الى الإسراع في تقديم دعم انساني إضافي للبنان، بالنظر الى التحديات التي يواجهها لا سيما في المجال الصحي وتفاقم الازمة الاقتصادية، بما في ذلك المساعدات الطبية وكل ما من شأنه المساهمة في معالجة الجرحى، وذلك بالتوازي مع الاهتمام الأميركي المتواصل في دعم استقرار لبنان وسيادته."

وأشارت المذكرة الى "انه بالنظر الى الاضرار الجسيمة التي تسبب بها الانفجار في مرفأ بيروت، وبسبب فقدان نحو 80 % من مخزون القمح والحبوب في اهراءات المرفأ، فان الالتزام الأميركي بمساعدة الشعب اللبناني من شأنه ان يساهم في تعويض الخسائر التي تقدر بمليارات الدولارات ودعم استقرار لبنان والمنطقة."

وشددت المذكرة أيضا على "وجوب مواصلة البحث في كيفية متابعة مختلف أوجه الدعم الأميركي للبنان بما من شأنه ان يؤكد على الشراكة بين الولايات المتحدة ولبنان"، مع تجديد "الدعم الكامل للبنان مستقر ومستقل وديموقراطي وسيد." وختم الموقعون على المذكرة "بحث الإدارة الأميركية على مضاعفة المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني والمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لمواجهة تداعيات انفجار بيروت."