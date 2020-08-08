كيف أتت نتائج الPCR للرحلات التي وصلت في 6 آب الى بيروت

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أعلنت وزارة الصحة العامة الدفعة الأولى من فحوص PCR للرحلات القادمة إلى بيروت، والتي أجريت في المطار بتاريخ 6/8/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثماني (8) حالات إيجابية.

وجاءت نتائج الفحوص على الشكل الاتي:

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة واحدة ايجابية)

رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (خمس حالات إيجابية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

رحلة روما : شركة MEA رقم 232 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)