أبو الغيط بعد لقائه رئيس الجمهورية: الوضع اللبناني صعب ومعقد

A + A -

قال الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: "

قلت لرئيس الجمهورية أنتم أقوياء رغم الكارثة، وسوف تنجحون في مواجهة الموقف، وأوضحت له استعدادنا للدعم والمساعدة. رد الفعل العربي كان سريعا للغاية وقدم للبنان احتياجاته الثورية، واستمعت الى تقرير من فخامة الرئيس هناك الان اكتفاء بالمواد الطبية. وسأشارك في الاجتماع الذي دعت اليه فرنسا دعما للبنان وسأنقل الى الدول العربية ووزراء الخارجية تقريرا كاملا عن مشاهداتي وعن هذه الزيارة. وننوي أن نطرح بندا جديدا على جدول اعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي للدعم المستمر والدائم للبنان. وننتظر ما سوف يأتينا من الحكومة اللبنانية احتياجاتها وأفكارها".

وتابع: "الوضع اللبناني صعب ومعقد".