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رامكو تناشد اللبنانيين فصل الزجاج عن النفايات لتسهيل جمعها

8
AUGUST
2020
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بهول الكارثة التي لحقت بلبنان وببيروت بالأخص، تتوجه شركة رامكو بأحرّ التعازي لأهالي الفقداء وتعرب عن تضامنها مع المواطنين الذين تأثروا بالتداعيات الجسيمة الناجمة عنها، ووقوفها إلى جانبهم في هذه الفترة العصيبة. في هذا الإطار يهم شركة رامكو أن توضح ما يلي:
 
تسبّب الانفجار الذي حصل مساء الثلاثاء المنصرم في مرفأ بيروت بأضرارٍ جسيمة في معمل الفرز في الكرنتينا، ممّا عرقل عمليّة جمع النفايات في بيروت وتوقّفها لمدّة ٣٦ ساعة. نجم هذا التوقّف عن تراكم هائل للنفايات التي امتزجت بالزجاج والردميات المتبعثرة على الطرقات جرّاء الانفجار، ممّا أدّى إلى تأخير ملموس لعملية جمع النفايات التي اختلطت بالزجاج، فاضطّررنا إلى الاستعانة بالجرّافات والرافعات الشوكية للتمكّن من انتشال محتوى المكبّات إذ أصبح من المستحيل انتشالها بالأيدي. 
 
لذلك، نتوجّه إلى المواطنين بهذا النداء، طالبين منهم أن يتوقفوا عن رمي الزجاج في المكبّات أو بقربها وخلطها بالنفايات، وأن يجمعوا الزجاج والردميات في مكان بعيد عنها لكي نتمكّن من جمع النفايات بسرعةٍ أكبر. 
 
نتمنّى على المواطنين أن يتعاونوا معنا ويتجاوبوا لهذا النداء لكي يتسنّى لنا التخلّص من النفايات، ولمتعهدين آخرين جمع الزجاج والردميات بدورهم.
 
في الختام، نؤكد أننا سنعمل جاهدين، وبفضل تجاوبكم للنداء، على إعادة طرقات وشوارع بيروت نظيفة وخالية من النفايات خلال ٤٨ ساعة.
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