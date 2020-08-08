توضيح من OMT حول تسليم التحويلات بالدولار

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بيان توضيحي صادر عن شركة OMT

عطفاً على المبادرة التي أطلقتها شركتا ويسترن يونيون وOMT بإلغاء رسوم التحويل إلى لبنان عبر ويسترن يونيون وبناءً على التعميم الوسيط رقم ٥٦٦ الصادر عن مصرف لبنان حول تسليم الحوالات الواردة من الخارج بالدولار الأميركي، وعلى ما يتمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن التحاويل القادمة من الخارج ستسدّد بالدولار لغاية ١٢ آب ٢٠٢٠، يهمّ شركة OMT توضيح ما يلي:

١- تمّ إلغاء رسوم التحويل من الخارج إلى لبنان عبر شبكة ويسترن يونيون ابتداءً من ٦ آب ٢٠٢٠ ولغاية أسبوع.

٢- أما في ما يخصّ تسليم الحوالات الواردة من الخارج بالدولار، فباشرت شركة OMT بتطبيق القرار ابتداءً من ٧ آب ٢٠٢٠، مع العلم أن تسليم هذه الحوالات بالدولار الأميركي لا يتوقّف في ١٢ آب ٢٠٢٠.