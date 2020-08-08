النائب جميل السّيد: "يسمونهم زعران الشوارع، مش صحيح، الزعران الفعليّون هناك، في الدولة..."

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غرد النائب اللواء جميل السّيد على التضامن الإجتماعي بين اللبنانيين لا سيما خروج شبان الخندق الغميق على درجاتهم النارية لاسعاف المصابين وقال :

"وكان الإنفجار،

ومن بين الدخان والركام،

برزت عشرات الموتوسيكلات الصغيرة لشبّان من حزام البؤس من أحياء بيروت والخندق الغميق،

يلتقطون الجرحى وينقلونهم للمستشفيات،

لا هذا يعرف ذاك، ولا ذاك يعرف هذا،

سوى أنها نخوة الإنسانية،

هم أنفسهم الذين كنا نتذمّر ونرتاب منهم،

شكراً من القلب...

حصل هذا مع زوجة ابني وكثيرون غيرها،

جاءها عبر الدخان والغبار ونقلها الى المستشفى،

أنزلها وعاد ليبحث عن غيرها،

لم يعرّف عن نفسه،

وبقي مجهولاً ك روبن هود،

يسمونهم زعران الشوارع،

مش صحيح،

الزعران الفعليّون فوق،

هناك،

في الدولة..."