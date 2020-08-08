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أسرار الصحف ليوم السبت 8 آب 2020

8
AUGUST
2020
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البناء

قال سفير أوروبي إنه تفاجأ بسرعة إقدام القضاء على توقيف مديرين عامين لهما مكانة سياسية، معتبراً أن هذه البداية جعلت الاهتمام الدبلوماسي بالتحقيق يزداد بعدما كان الانطباع السائد هو أن الأمور ستتجه نحو التسويف والمماطلة والاستدعاء والتأجيل حتى ينسى الناس القضية وقد نكون أمام بداية تثير الاهتمام الدولي بلبنان.

توقّعت مصادر إعلامية أميركية أن يكون الرئيس الفرنسي مبعوثا أميركياً يزور إيران قبل موعد الانتخابات الأميركية الرئاسية حاملاً رسالة للتوصل إلى تسوية في عدد من ملفات الأزمات، خصوصاً سورية والعراق ولبنان واليمن وترك الملف النووي لما بعد الانتخابات.

اللواء

تتجه جمعيات المودعين للتحرّك باتجاه الإفراج عن الأموال المودعة بالمصارف بالعملات الصعبة.

يتساءل معنيون متى تبدأ الفرق الفنية والبلدية في رفع الأنقاض من الشوارع؟

أعطى مرجع كبير «الإذن السياسي» بملاحقة موظفين محسوبين على فريقه، في تحديد المسؤوليات المتعلقة بكارثة المرفأ.

 

الجمهورية

قال أحد كبار المسؤولين حول الوضع الحكومي: يبدو أن فيلمون وهبي تنبّأ منذ سنوات طويلة حينما قال لكل وزارة وزيرين. وقد كان على حق، إذ أن هذا الحال ينطبق على بعض الوزارات، فهناك وزير أصيل دوره أن يظهر في الصورة فقط، وأما الوزير الوكيل فهو الذي يدير الوزارة من بعد.

أكد مصدر مسؤول أن أرقام الإصابات بكورونا أكبر بكثير من الأرقام الرسمية المعلنة نظراً لمحدودية الفحوص اليومية.

إستغربت أوساط سياسية تفاؤل مسؤول كبير في هذه المرحلة السوداوية، فقط لإعتبار أن ما حدث فكّ الحصار والعزلة عن لبنان.

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