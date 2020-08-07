ابي خليل: ربيب الميليشيا ومنظومة الفساد يحاول تغطية فريقه السياسي المسؤول عن إدخال مواد خطرة إلى المرفأ

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غرد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل عبر حسابه على موقع تويتر قائلاً: "‏آثرنا السكوت احتراماً لحجم الكارثة التي أصابتنا لكن عند البعض ينعدم الاحترام والحياء ولا حدود لدناءتهم" مضيفاً أن "ربيب الميليشيا ومنظومة الفساد يحاول تغطية فريقه السياسي المسؤول عن إدخال مواد خطرة إلى المرفأ بقلة الشئمة والأخلاق وليعلم أن عويله لن يغطي وزير الأشغال والنقل السابق التابع له".

وكان ابي خليل قد صرح في حديث لإذاعة النور بأن مجموعة العهر السياسي والاعلامي من الذين نظّروا وبخّروا للاحتلالات على مدى ثلاثين عاماً، يهاجمون اليوم العماد عون بطل السيادة ويمجدون المنظومة الميليشياوية الفاسدة وتركيبتها المالية والاقتصادية التي افلستنا.



واضاف: وقفوا بوجه كل محاولة اصلاح لحماية مموليهم من الفاسدين المحليين ومشغليهم الأجانب، وسكتوا وتهكموا عند تعطيل مشاريع النهوض بالقطاعات الأساسية لتغطية استفادة مموليهم على حساب المال العام.

وقال ابي خليل: اليوم يوجهون حقدهم على فخامة رئيس الجمهورية بسوقية وحقارة، فيما جهدنا لتهدئة غضب واحتقان انصارنا الغاضبين من هذا التمادي ولكي ‏نفوت على هؤلاء فرصة افتعال معركة حريات إعلامية وهمية.

وختم ان تخطي النقد السياسي بالتعرض للكرامات والانحدار الى مستويات الحقارة عند هذه الحفنة وتقاعس القضاء عن التحرك تلقائياً لتطبيق نصوص قانونية ملزمة بات ينذر بردود فعل لا يمكن احتواؤها ولا تحمد عقباها!