24 حالة حرجة في مستشفى الحريري... وهذه تفاصيل التقرير

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أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن وجود 24 حالة حرجة اليوم لديه، و83 مصابا قيد المتابعة داخل المستشفى.



وجاء في التقرير:



عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة بلغ 739 فحصا.



- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 83



- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 25



- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 10



- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 269 حالة شفاء



- عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4



- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2



- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 24



- حالات وفاة: 0



وذكر بأن مركز الاتصالات الخاص بفيروس "كورونا" للاستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية من خلال الرقم 01-820830 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الـ WhatsApp 76-897 961.*