٢٥٠ ألف يورو مساعدة من البابا فرنسيس للبنان

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صدر ظهر اليوم الجمعة بيان صحفي عن الدائرة الفاتيكانية التي تعنى بخدمة التنمية البشريّة المتكاملة جاء فيه أن قداسة البابا قد أرسل من خلال الدائرة الفاتيكانية التي تعنى بخدمة التنمية البشريّة المتكاملة، مساعدة أولى بقيمة ٢٥٠ ألف يورو لدعم احتياجات الكنيسة اللبنانية في مرحلة الصعوبة والمعاناة هذه. وتريد هذه الهبة أن تكون علامة على اهتمام قداسته بالسكان المتضررين من الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، معبّرًا هكذا عن قربه الأبوي من الذين يعانون من أشد الآلام والصعوبات.

ويتابع البيان تم نقل هذه المساعدة من خلال السفارة البابوية في بيروت وسيتم استخدامها من أجل مساعدة الأشخاص المتضررين من الانفجار المروع الذي أسفر عن سقوط عدة قتلى ومئات الآلاف من الجرحى والنازحين، مُدمِّرًا في الوقت عينه مباني وكنائس وأديرة ومنشآت مدنية وصحيّة. وإزاء الاحتياجات الملحة، كانت استجابة الهيكليات الكاثوليكية فورية، من خلال مراكز استقبال النازحين، إلى جانب عمل كاريتاس لبنان، وهيئة كاريتاس الدولية والعديد من هيئات كاريتاس الشقيقة.

ويختتم البيان بالقول نتّحد معًا جميعًا في دعوة البابا فرنسيس التي عبّر عنها خلال المقابلة العامة في الخامس من آب أغسطس الجاري لدى معرفته بالخبر: "نصلّي من أجل الضحايا وعائلاتهم، ونصلّي من أجل لبنان لكي يتمكّن بالتزام جميع مكوناته الاجتماعية والسياسية والدينية من مواجهة هذه المرحلة المأساوية والأليمة بمساعدة الجماعة الدوليّة وتخطي الأزمة الخطيرة التي يعيشها".