living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

٢٥٠ ألف يورو مساعدة من البابا فرنسيس للبنان

7
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر ظهر اليوم الجمعة بيان صحفي عن الدائرة الفاتيكانية التي تعنى بخدمة التنمية البشريّة المتكاملة جاء فيه أن قداسة البابا قد أرسل من خلال الدائرة الفاتيكانية التي تعنى بخدمة التنمية البشريّة المتكاملة، مساعدة أولى بقيمة ٢٥٠ ألف يورو لدعم احتياجات الكنيسة اللبنانية في مرحلة الصعوبة والمعاناة هذه. وتريد هذه الهبة أن تكون علامة على اهتمام قداسته بالسكان المتضررين من الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، معبّرًا هكذا عن قربه الأبوي من الذين يعانون من أشد الآلام والصعوبات.

ويتابع البيان تم نقل هذه المساعدة من خلال السفارة البابوية في بيروت وسيتم استخدامها من أجل مساعدة الأشخاص المتضررين من الانفجار المروع الذي أسفر عن سقوط عدة قتلى ومئات الآلاف من الجرحى والنازحين، مُدمِّرًا في الوقت عينه مباني وكنائس وأديرة ومنشآت مدنية وصحيّة. وإزاء الاحتياجات الملحة، كانت استجابة الهيكليات الكاثوليكية فورية، من خلال مراكز استقبال النازحين، إلى جانب عمل كاريتاس لبنان، وهيئة كاريتاس الدولية والعديد من هيئات كاريتاس الشقيقة.

ويختتم البيان بالقول نتّحد معًا جميعًا في دعوة البابا فرنسيس التي عبّر عنها خلال المقابلة العامة في الخامس من آب أغسطس الجاري لدى معرفته بالخبر: "نصلّي من أجل الضحايا وعائلاتهم، ونصلّي من أجل لبنان لكي يتمكّن بالتزام جميع مكوناته الاجتماعية والسياسية والدينية من مواجهة هذه المرحلة المأساوية والأليمة بمساعدة الجماعة الدوليّة وتخطي الأزمة الخطيرة التي يعيشها". 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout