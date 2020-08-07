قائد الجيش تفقد القوى العسكرية وفرق البحث والإنقاذ في مرفأ بيروت

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تفقد قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم، منطقة الانفجار في مرفأ بيروت، حيث جال على فرق البحث والإنقاذ المحلية والدولية، واطلع على العمليات التي تقوم بها الوحدات الهولندية والروسية والفرنسية والألمانية واليونانية والقبرصية والقطرية والتركية والتشيكية.



وشكر قائد الجيش الدول التي لبت النداء سريعا وأرسلت فرقا للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ. وعبر عن تقديره للجهود التي تبذلها هذه الوحدات ومساهمتها في انتشال الضحايا والبحث عن المفقودين، معربا عن الأمل في العثور عليهم أحياء.



بعد ذلك، تفقد العماد عون فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر وفوج الإطفاء، والوحدات العسكرية المنتشرة في منطقة المرفأ.



ونوه بجهود هذه الوحدات التي تعمل على التعاون مع الفرق الأجنبية وعزل المنطقة وحمايتها من أعمال السرقة والنهب والعبث بالممتلكات والمحتويات. وتقدم بالتعازي لذوي الضحايا، متمنيا للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.



وشدد قائد الجيش على دور العسكريين في هذه الظروف الصعبة بالرغم من ضخامة المهمة الحالية والتي تعتبر من أصعب المهمات التي أوكلت إليهم وقال: "كونوا على ثقة بأن الجيش قادر على القيام بكل ما يطلبه الواجب، ولن يتوانى لحظة عن العمل في سبيل مصلحة الوطن وأهله، فالجيش كان وسيبقى على قدر آمال اللبنانيين ومحط ثقتهم".