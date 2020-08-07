مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الوفد الفرنسي الذي رافق الرئيس ماكرون ضم رجلا الاعمال عساف وسعادة

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أعلن المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية أن الوفد الرسمي الفرنسي الذي رافق رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون في الزيارة التي قام بها إلى بيروت أمس لبضع ساعات، ضمّ إلى جانب وزير الخارجية جان إيف لودريان وسفير فرنسا المعتمد في لبنان برونو فوشيه وعدد من الديبلوماسيين والبرلمانيين والمستشارين، كلاً من رجلي الاعمال السيدين: سمير عساف المدير العام لمصرف الاستثمار التابع لمجموعة HSBC، ورودولف سعادة رئيس مجلس إدارة والمدير العام لمجموعة CMA CGM. وقد شاركا في المحادثات التي أجراها الرئيس الفرنسي في لبنان مع كبار المسؤولين إضافة إلى اللقاءات التي عقدها في قصر الصنوبر مقر السفارة الفرنسية في بيروت.