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سفارة باكستان: ٨ أطنان من الأدوية والمواد الغذائية لضحايا انفجار مرفأ بيروت

7
AUGUST
2020
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 أعلنت سفارة باكستان في لبنان، في بيان، أنه "لتخفيف معاناة الشعب اللبناني بعد الانفجار الكبير الذي وقع في بيروت، أرسلت حكومة باكستان طائرة إغاثة تحمل 8 أطنان من الأدوية والمواد الغذائية لضحايا الانفجار الكبير في بيروت. وسلم سفير باكستان لدى لبنان نجيب دوراني، مواد الإغاثة إلى نائب رئيس المراسم ممثل وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان سالم الأشقر، وقائد القوات الجوية اللبنانية العميد زياد هيكل، عند الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي.
أعرب فخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف علوي، ودولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان عن تضامنهما مع شعب لبنان وقدما تعازيهما العميقة ودعمهما للضحايا وعائلاتهم ودعوا بالشفاء العاجل للجرحى.
وبالإضافة الى ذلك، أجرى وزير خارجية باكستان، معالي الوزير مخدوم شاه محمود قريشي، ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في باكستان أسعد قيص، اتصالا هاتفيا مع نظرائها في لبنان وأعربا عن تضامنهما الأخوي مع شعب لبنان الذي تكبد خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات نتيجة الانفجار الأخير في بيروت". 

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