ابنة الـ21 سنة غادرت ولم تعد

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صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

- فيفيان وليد حمزة (مواليد عام 1999، لبنانية)

التي غادرت بتاريخ 06/08/2020 منزل ذويها الكائن في منطقة عاليه - طريق بخشتيه إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر عاليه في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 554256/05 للإدلاء بما لديهم من معلومات.