وزارة الخارجية: ننفي الشائعات كافة ونرحّب بالمساعدات الضرورية على أن يتمّ التنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة

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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أنّه "عطفاً على الاخبار المتداولة حول رفض لبنان مساعدات طبية وعرقلة وصول طواقمها الى بيروت، يهمّ وزارة الخارجية و المغتربين ان تؤكد على تقديرها العالي لموجة التضامن العارمة التي عبّرت عنها الدول الشقيقة و الصديقة من خلال ما سارعت الى ارساله من مساعدات انسانية في المجالات الطبية و المادية و العينية، وهي إذ تنفي كافة الاشاعات المتداولة أعلاه تجدد ترحيبها و تثمينها بكافة المساعدات الضرورية، على ان يتم التنسيق المناسب مع الجهات اللبنانية المختصة تأميناً للحصول على الاحتياجات الملحّة منها وفقاً للاولويات المطلوبة".