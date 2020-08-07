الجمارك: لا شيء لدى المدير العام يخفيه أو يتملّص منه

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صدر عن المديرية العامة للجمارك البيان الآتي:



تواصل بعض الجهات حملتها المغرضة على المدير العام للجمارك، متوسلّة هذه المرة أبغض أشكال الإستغلال وأسوءها خسّة.

إنّ المديرية العامة للجمارك إذ تنفي مجدّداً الشائعات المعيبة التي تناولت المدير العام، تؤكّد استعداده الكامل المثول أمام القضاء لتبيان كامل الحقيقة الموثقة، إذْ لا شيء لديه يخفيه أو يتملّص منه خلسةً أو هروباً.



ولن تتوانى المديرية العامة للجمارك عن الاحتكام إلى القضاء في مواجهة أسوأ حملات التشويه التي بات واضحاً أنها تبغي حصراً النيل من الحقيقة وحرف التحقيق في نكبة بيروت عن مجراه الصحيح بغية التغطية على المشتبه بهم، أو في الحد الأدنى، مساواة المقصّر بمن قام بواجبه الوظيفي كاملاً.