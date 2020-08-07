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وصول طائرة مساعدات بحرينية الى مطار بيروت

7
AUGUST
2020
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وصلت ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت طائرة مساعدات بحرينية تحمل على متنها مساعدات ومستلزمات وأجهزة طبية مقدمة من مملكة البحرين الى الدولة اللبنانية، في إطار المساعدات الدولية والعربية التي تأتي الى لبنان لمساندته جراء الانفجار الذي حصل مساء الثلاثاء في مرفأ بيروت.


وكان في استقبال الطائرة على أرض المطار القائم بالاعمال في السفارة البحرينية في لبنان السيد علي ال محمود وعقيلته السيدة مريم العمادي، ممثل وزارة الصحة الدكتور حسين محيدلي والمدير العام للوزارة فادي سنان، مسؤول العلاقات العامة في مكتب السفارة في بيروت فادي نصار. وحضر على متن الطائرة وكيل وزارة الصحة البحرينية وليد المانع والأمين العام للمؤسسة الملكية للاغاثة الإنسانية الدكتور مصطفى السيد الذي أشاد ب "صمود الشعب اللبناني ومرونته بوجه الازمات"، واصفا لبنان بأنه "جوهرة الألماس الثمينة"، مثنيا على الشعب اللبناني الذي يتمتع بالثقافة والادب.

بدوره، شكر محيدلي مملكة البحرين على مساندتها لبنان في هذه الظروف.
أما المانع فقال: "إن البحرينيين يحبون لبنان"، متمنيا أن "تعود بيروت منارة كما كانت". كذلك نوه سنان بالمساعدات البحرينية للبنان.

وأشار القائم بالاعمال الى أن "مملكة البحرين تكن كل المحبة للبنان والبحرينيون لا ينسون لبنان ابدا، وفور طلب ملك البحرين مساعدة لبنان في هذه الظروف سارعت السلطات الى ارسال طائرة المساعدات وهي على استعداد للمساعدة في أي شيء يطلب منها تضامنا مع لبنان"، وأشار الى أن "البحرينيين، الأجداد والاباء، زاروا لبنان ويكنون كل الحب له وكذلك الجيل الجديد".

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