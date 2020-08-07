الولايات المتحدة تتعهد بأكثر من 17 مليون دولار لمساعدة لبنان

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أعلنت الولايات المتحدة الاميركية عن مساعدات طارئة بقيمة 17 مليون دولار لمساعدة لبنان على تخطي المأساة المروعة.

وقالت السفارة الاميركية في بيروت انه "إستجابةً لمأساة 4 آب المروعة، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم مساعدات أولية للكوارث للبنان تفوق قيمتها 17 مليون دولار أميركي، وهي تشمل المساعدات الغذائية والإمدادات الطبية ، فضلاً عن مساعدة مالية للصليب الأحمر اللبناني.

كما تتوقع السفارة عدة إعلانات عن مساعدات ومعونات أضافية قريباً.

في 6 آب، 2020، هبطت طائرة نقل عسكرية أميركية من طراز C-17 في بيروت حاملةً الشريحة الأولى من مساعدات الطوارئ متعددة الأوجه من الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تصل رحلتان إضافيتان في 7 آب، 2020 ، تحمل كل منهما وجبات جاهزة للأكل (MREs)، وماء، ومستلزمات طبية، سيتم توزيعها من قبل الجيش اللبناني. عدة أعلانات حول المزيد من المساعدات الأميركية متوقعة في الأيام القادمة.

تنوه سفارة الولايات المتحدة الأميركية بالجيش اللبناني، ولا سيما القوات الجوية، التي تعمل بلا كلل لتنسيق وصول المساعدات الملحة لشعب لبنان.