إنشاء مركز اتصال CALL CENTER في قيادة الجيش لإدارة تبعات الانفجار في مرفأ بيروت

أعلنت قيادة الجيش أنها أنشأت في غرفة عمليات القيادة مركز اتصال Call center لتلقّي استفسارات المواطنين في إطار إدارة تبعات الانفجار في مرفأ بيروت، بحيث يمكن مراجعة المركز 24 ساعة على 24 طوال أيام الأسبوع، وذلك في ما يرتبط بالمواضيع التالية:

- تلقي المعلومات حول المفقودين والعثور على جثث الضحايا ومكان وجودها.

- تلقي المراجعات المتعلقة بمسح الأضرار وإزالة الركام ورفع الأنقاض.

- تلقي المراجعات المتعلّقة بالدخول إلى بقعة الانفجار، بحيث تؤمّن حماية البقعة ومنع الدخول إليها إلا بموجب ترخيص.

- معالجة أي إشكال يحصل في بقعة الانفجار.

- الإجابة على أي استفهام لدى المواطنين في أي موضوع آخر لم يرد أعلاه.

- الرقمان الساخنان المخصصان للمراجعة:

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