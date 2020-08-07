روجيه عازار: وعاملين فيها أبطال كمان.. عيب!

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غرّد النائب روجيه عازار عبر تويتر في تغريدة أولى أنّه من غير الأخلاقي استغلال الدم والتحامل والتطاول على الرئيس عون بدلًا من الوقوف إلى جانب الناس في الميدان وقال:

"غير أخلاقي على الاطلاق هو استغلال الدم والتحامل والتطاول على الرئيس عون الذي يدفع باتجاه التحقيق السريع ومحاسبة المتورطين. نحن اليوم الى جانب الناس في الميدان ونضغط لإنجاز التحقيقات ونترك لكم السياسة والبهورات الاعلامية مقابل حفنات من المال".

وأضاف في تغريدة لاحقة:

"تشوهون الحقائق.. تشوهون الصورة.. تشوهون القيم والضمير والاخلاق.. تتلاعبون بوجع الناس ومصابهم.. تستغلون الدم في السياسة والاعلام وتقبضون مقابل ذلك الملايين وعاملين فيها أبطال كمان.. عيب!"