أبرشيّة بيروت المارونيّة تطلق حملة "تشجَّع" من أجل المساعدة في إعادة ترميم البيوت الّتي تضرَّرت جرَّاء الانفجار

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تطلق أبرشيّة بيروت المارونيّة حملة "تشجَّع" من أجل المساعدة مع أبناء الأبرشيّة في إعادة ترميم البيوت الّتي تضرَّرت جرَّاء الانفجار ابتداءً من يوم السبت 8/8/2020 ولمدّة شهرين.

للمشاركة التوجُّه إلى رعايا: مار مارون - الجميزة، مار ميخائيل – النهر، مار يوسف - الحكمة من الإثني إلى الأحد، بين الساعة التاسعة صباحًا والخامسة بعد الظهر.

لطلب المساعدة أو تقديمها الاتصال على الأرقام التالية: 566016/01 - 565440/01 -ّ 561986/01 - 781010/76.

للتبرُّع: البنك اللبناني الفرنسي:

IBAN REF: LB 49001000000013560480024422 LBP ACC NO: 013560480024422

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