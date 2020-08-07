أبرشيّة بيروت المارونيّة تطلق حملة "تشجَّع" من أجل المساعدة في إعادة ترميم البيوت الّتي تضرَّرت جرَّاء الانفجار

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تطلق أبرشيّة بيروت المارونيّة حملة "تشجَّع" من أجل المساعدة مع أبناء الأبرشيّة في إعادة ترميم البيوت الّتي تضرَّرت جرَّاء الانفجار ابتداءً من يوم السبت 8/8/2020 ولمدّة شهرين.
للمشاركة التوجُّه إلى رعايا: مار مارون - الجميزة، مار ميخائيل – النهر، مار يوسف - الحكمة من الإثني إلى الأحد، بين الساعة التاسعة صباحًا والخامسة بعد الظهر.
لطلب المساعدة أو تقديمها الاتصال على الأرقام التالية: 566016/01 - 565440/01 -ّ 561986/01 - 781010/76.
للتبرُّع: البنك اللبناني الفرنسي:
IBAN REF: LB 49001000000013560480024422 LBP ACC NO: 013560480024422
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