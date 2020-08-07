living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المجلس السياسي في الديمقراطي اللبناني: لمحاسبة المسؤولين عن انفجار بيروت

7
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقد المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس الحزب الأمير طلال أرسلان، متابعة للتطورات الحاصلة بعد مجزرة انفجار مرفأ بيروت، استهلّ بدقيقة صمت عن أرواح الشهداء الأبرار.

 

بداية تقدّم المجلس السياسي بالتعازي الحارّة من اللبنانيين عموماً وأهالي الشهداء خصوصاً، متمنّياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، كما أشار إلى ضرورة البدء بعملية مسح شاملة للأضرار التي لحقت بالمنكوبين والمتضررين كافة، تمهيداً للتعويض المادي عليهم بعد خسارتهم الفادحة.

 

وشدّد المجتمعون على أنّ ما حصل من جريمة تاريخية بحق لبنان واللبنانيين، لن يمرّ دون محاكمة عادلة ومحاسبة يجب أن يذكرها التاريخ تماماً كما سيذكر هول الإنفجار الذي يحتلّ المرتبة الثالثة عالمياً لناحية قوّته؛ محاسبة تطال كل مسؤول مباشر أو غير مباشر أدّى إلى هدم بيروت وإلحاق كارثة تاريخية بالوطن.

 

وأكد المجتمعون أنّه لا يمكن استبعاد دور محتمل للعدو الإسرائيلي في مجزرة بهذا الحجم، كما استنكروا خطوة إضاءة العلم اللبناني في تل أبيب التي هي خير دليل على مدى سفالة العدو، من دون إعفاء المسؤولين غير المسؤولين في الداخل اللبناني الذين كانوا على علم بوجود كمية مهولة تفوق 2700 طن من مادة نترات الأمونيوم داخل العنبر رقم 12 في المرفأ، وكل من سمح بدخولها وتخزينها وإبقائها لأكثر من 6 سنوات على الرغم من شدّة خطورتها.

 

واعتبر المجلس أن كل ما وصلنا إليه اليوم من فساد وإجرام واستخفاف بأرواح ومصائر الناس من الطغمة الحاكمة، هو نتاج هذا النظام الساقط، النظام الطائفي التحاصصي التقسيمي الذي سمح بإفساد كل شيء تحت غطاء الزبائنية الحزبية الطائفية والمذهبية، هذا النظام الذي لا خلاص للوطن إلا بإسقاطه عن بكرة أبيه وعقد مؤتمر تأسيسي لصياغة نظام سياسي جديد، الأمر الذي دعا إليه أرسلان منذ أيلول 2009، وقام بتكراره عشرات ومئات المرّات دون أن يلقى آذاناً صاغية.

 

كما توجّه المجلس السياسي بالشكر والإمتنان إلى كل الدول الشقيقة والصديقة التي ساهمت مشكورة وتساهم في تخفيف وطأة الكارثة الوطنية، مع أولويّة أن تكون الخطوات والمساعدات جدّية بما يساهم في إعادة إعمار وإصلاح كل المنازل والمؤسسات والمحال والشركات المتضرّرة، وأوّلها المرفأ الحيوي والمتنفّس الإقتصادي الأول للبنان الذي ردّد العدو مراراً وتكراراً رغبته باستهدافه على اعتباره نقطة وصل بين الشرق والغرب.

 

أخيراً شدّد المجتمعون على ضرورة فتح الحدود البرّية مع سورية واتخاذ الحكومة لقرار واضح وصريح بإعادة العلاقة الطبيعية مع هذه الدولة الشقيقة يكون فيها التنسيق على مستوى الدولتين والحكومتين، بما يشمل التبادل التجاري والإقتصادي والمعيشي لما في ذلك من مصلحة عليا للبلدين، خاصة بعد الدمار الهائل الذي تعرّض له مرفأ بيروت بما له من أهمية قصوى في الإقتصاد اللبناني.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout