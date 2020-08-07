رئيس بلدية بيروت: لا اثر لعناصر فوج اطفاء بيروت حتى الساعة

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أكد رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني ان "نقابة المهندسين ستقوم بكشف على كل الابنية المتضررة، وهيئة الاغاثة تكشف على الاضرار، ونحن سنعمل كشف على الابنية الاثرية كي لا تسقط لانها غالية علينا".

ولفت عيتاني في حديث للـLBCI الى انه "تواصل مع 5 شركات لازالة الركام"، موضحاً انه تم استدعاء كل الحرس وتم نشرهم في المناطق على مدار 24 ساعة، وتم ضبط حتى الساعة 15 ساعة".

وكشف عيناتي ان هناك اكثر من 400 عنصر من الحرس البلدي بالاضافة الى القوى الامنية والجيش.

واوضح انه لا اثر لعناصر فوج اطفاء بيروت حتى الساعة بإستثناء الشهيدة سحر. ولفت الى ان هناك متطوعين كثر من كل المناطق اللبنانية، وبلدية الغبيري نظفت شارع الحمرا كله، أم بلدية صيدا فأمنت ماوى للعديد من الناس.