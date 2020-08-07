ووفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، فإن الرئيس الفرنسي وعد بتأمين الصور الخاصة بلحظة وقوع انفجار بيروت بأقرب وقت ممكن.

وأعلن ماكرون، الخميس، تنظيم مؤتمر دولي لدعم بيروت والشعب اللبناني، في أعقاب الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت وخلّف خسائر بشرية ومادية جسيمة، داعيا القيادة في لبنان إلى اعتماد "ميثاق سياسي جديد".

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة اللبنانية بيروت: "نتضامن مع الشعب اللبناني وهدفنا دعم لبنان حر.. والحفاظ على سيادته".

وأكد على ثقته في أن بيروت "ستنهض مجددا"، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية ستصل إلى الشعب اللبناني عبر منظمات غير حكومية.

وتابع قائلا: "الأسبوع المقبل، ستصل طائرات جديدة إلى لبنان للاستجابة إلى حالة الطوارئ".