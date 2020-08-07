عناوين الصحف ليوم الجمعة 7 آب 2020

الأخبار: ماكرون: الحل بحكومة وحدة وطنية!
البناء: النيابة العامة تمنع السفر والهيئة المصرفيّة تجمّد أموال مديري الجمارك والمرفأ… وآخرين
دعوات التحقيق الدوليّ وزيارة ماكرون يرفعان أسهم فرضيّة العدوان “الإسرائيليّ” / زيارة التلميحات تطلب المرفأ والحدود... وتعرض التمويل وتعديل الصيغة الطائفيّة
الديار: «الزائر الكبير» ماكرون يتفقد بيروت ويؤكد وقوف فرنسا إلى جانب الشعب اللبناني
فرنسا ستنظم مع أميركا والبنك الدولي والاتحاد الاوروبي مؤتمرا عالميا لدعم اللبنانيين
الرئيس الفرنسي عائد في أيلول: لتغيير جذري وإعادة بناء نظام سياسي جديد
نداء الوطن: إيران تجيّش إعلامياً ضد الرئيس الفرنسي... والعبرة في كلام نصرالله اليوم
ماكرون دفَنَ السلطة بالحياة... "يا محلى بهدلة" لودريان!
اللواء: ماكرون «اللبناني»: تأنيب السلطة ومؤتمر للإعمار مع حكومة جديدة
تحقيقات في باريس وقبرص.. وتجميد حسابات وتوقيفات.. وجرحى باحتجاجات ليلاً
النهار: 8 ساعات تاريخية لماكرون المنقذ تزلزل السلطة !
الجمهورية: ماكرون كسر الحصار ونادى بتغيير
the daily star: Police fire teargas at protesters in Downtown Beirut
l'orient le jour: Macron : Il y aura un avant et un après 4 août