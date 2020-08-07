عناوين الصحف ليوم الجمعة 7 آب 2020

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الأخبار: ماكرون: الحل بحكومة وحدة وطنية!

البناء: النيابة العامة تمنع السفر والهيئة المصرفيّة تجمّد أموال مديري الجمارك والمرفأ… وآخرين

دعوات التحقيق الدوليّ وزيارة ماكرون يرفعان أسهم فرضيّة العدوان “الإسرائيليّ” / زيارة التلميحات تطلب المرفأ والحدود... وتعرض التمويل وتعديل الصيغة الطائفيّة



الديار: «الزائر الكبير» ماكرون يتفقد بيروت ويؤكد وقوف فرنسا إلى جانب الشعب اللبناني

فرنسا ستنظم مع أميركا والبنك الدولي والاتحاد الاوروبي مؤتمرا عالميا لدعم اللبنانيين

الرئيس الفرنسي عائد في أيلول: لتغيير جذري وإعادة بناء نظام سياسي جديد

نداء الوطن: إيران تجيّش إعلامياً ضد الرئيس الفرنسي... والعبرة في كلام نصرالله اليوم

ماكرون دفَنَ السلطة بالحياة... "يا محلى بهدلة" لودريان!



اللواء: ماكرون «اللبناني»: تأنيب السلطة ومؤتمر للإعمار مع حكومة جديدة

تحقيقات في باريس وقبرص.. وتجميد حسابات وتوقيفات.. وجرحى باحتجاجات ليلاً

النهار: 8 ساعات تاريخية لماكرون المنقذ تزلزل السلطة !

الجمهورية: ماكرون كسر الحصار ونادى بتغيير



the daily star: Police fire teargas at protesters in Downtown Beirut

l'orient le jour: Macron : Il y aura un avant et un après 4 août