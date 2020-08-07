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أسرار الصحف ليوم الجمعة 7 آب 2020

7
AUGUST
2020
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر سياسية إن تجاهل الرئيس الفرنسيّ لطلب الرئيس اللبناني مرتين الحديث عن ملف عودة النازحين السوريين مقابل تكراره مرتين لربط المساعدات والإصلاح بملف الحدود مع سورية تحدّد إطار زيارة الرئيس الفرنسي سياسياً تحت السقف الأميركي وخطوطه الحمر.

 

كواليس

قالت وسائل إعلام عبرية إن عودة الاستنفار الى الحدود مع لبنان دليل على فشل محاولة تهدئة المقاومة بتقديم عروض تصرف نظرها عن تنفيذ الضربة الهادفة للردّ على الغارة الإسرائيلية التي استشهد فيها أحد كوادر المقاومة وأبدى المحللون الإسرائيليّون خشيتهم من ظهور تورّط مخابراتهم في تفجير المرفأ، لأن النتيجة ستكون خطيرة جداً.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يتردّد أن دراسة رسمية أولية تمّ وضعها وتقدّر كلفة الزجاج المحطم جراء انفجار المرفأ بنحو ستة ملايين دولار.

يؤكد مسؤولو حزب أساسي شارك في لقاء قصر الصنوبر أنّ أحداً لم يكن يعرف مسبقاً جدول أعمال اللقاء وما الذي يحمله الضيف الفرنسي من أفكار.

لوحظ أنّ رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد كان الوحيد الذي تحدّث باللغة العربية خلال لقاء قصر الصنوبر، بينما مختلف المشاركين خاطبوا الرئيس الفرنسي باللغة الفرنسية.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
مَن هي الجهة المسؤولة عن رفع النفايات من شوارع العاصمة، والتي تزيد الأوضاع تلوثاً وخطورة؟


غمز
لا تُخفي مصادر مصرفية اعتقادها أن «هستيريا» ارتفاع سعر الدولار، آيلة للتراجع، مع الأزمات المتفاقمة.


همس
تهتم سفارات دول أجنبية بإعداد تقارير دبلوماسية إلى دولها، تتعلق بما جرى في المرفأ... وما الخطوات التالية!

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