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نداء الوطن: إيران تجيّش إعلامياً ضد الرئيس الفرنسي ؟

7
AUGUST
2020
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نداء الوطن: إذا كانت عبارة "لن نترك لبنان أبداً" التي شدد عليها ماكرون منذ لحظة وصوله إلى بيروت وعلى امتداد محطات زيارته اللبنانية، أتت العبارة نفسها على لسان القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي لتثير الهواجس والقلق لدى بعض اللبنانيين خوفاً من تداعياتها الصدامية المرتقبة على ساحتهم الداخلية، لا سيما وأنّ قول سلامي "لن نترك لبنان أبداً" وإن كان أتى في معرض إبداء الاستعداد الإيراني لمساندة لبنان، غير أنه ترافق مع حملة ممنهجة استنفرت فيها طهران جهازها الإعلامي للتجييش ضد زيارة الرئيس الفرنسي إلى بيروت.

 

وتوزاياً مع انتقاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي تعاطف بعض "الدول المعادية" للبنان مع "حادث" انفجار مرفأ بيروت واصفاً هذا التعاطف بأنه "نفاق ديبلوماسي"، لوحظ في السياق عينه هجوم مباشر شنّته "قناة العالم" الإيرانية ضد ماكرون شخصياً متهمة إياه بأنّ تحذيره من "استمرار لبنان في الغرق" أتى بمثابة خضوع للشروط الأميركية التي تستهدف "حزب الله" وتهدف إلى الضغط على الحكومة اللبنانية "لصالح إسرائيل"، بل ذهبت في تقريرها تحت عنوان: "ماذا يريد ماكرون في بيروت؟" إلى انتقاد "تأديته الدرامية المتقنة أمام الكاميرات لمشهد التضامن المفترض مع الشعب اللبناني في الكارثة التي حلت ببيروت"، واضعةً هذا التضامن في خانة "دس السم في العسل" و"محاولة تأليب الرأي العام ضد الحكومة اللبنانية والمقاومة".

نداء الوطن
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