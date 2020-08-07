الرئيس الفرنسي عائد في أيلول: لتغيير جذري وإعادة بناء نظام سياسي جديد

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الديار: الضيف والزائر الكبير الرئيس الفرنسي ايماونيل ماكرون وصل الى لبنان في الذكرى المئة لاعلان دولة لبنان الكبير من قبل فرنسا في بيروت بعد مؤتمر فرساي بحضور الشخصيات الكبيرة اللبنانية على رأسهم البطريرك الراحل الحويك وشخصيات تاريخية من كل الطوائف، الرئيس الفرنسي زاد من لهيب الشارع، واثر ذلك على عواطف الرئيس الفرنسي ليس فقط لانه رأى الدمار الحاصل في مرفأ بيروت والعاصمة، بل لان الجمهور الذي استقبله خاصة في شارع الجميزة وشكى اليه وكأنهم يستغيثون امام الرئيس ماكرون رافعين صوت الغضب امامه وعلى وطنهم، فتجاوب ماكرون مع الجمهور وحمل الرئيس الفرنسي مسؤولية تحدٍ كبيرة، ووضع كل المسؤولين اللبنانيين وغير المسؤولين بل كل الذين مروا بالحكم امام امر واحد «يجب تغير الاسلوب في الحكم» ولا بد من ميثاق جديد يؤدي الى الوحدة الوطنية في لبنان .

نجح الرئيس ماكرون في التحضير لحوار وطني لبناني برعاية فرنسية ولكن اذا قام اللبنانيون بتفشيل المبادرة يكون لبنان كله الخاسر الاكبر .