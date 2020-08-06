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هل وجود منتديات بهاء الحريري والعمال السوريين والفلسطينيين مستفز أكثر؟ ام جهود شباب عونيين من أبناء المنطقة يعملون على إغاثة المواطنين المتضررين من انفجار المرفأ ومساعدتهم على رفع الانقاض؟

ألم يلفت الامر انتباه أحد ليسأل اذا كان هذا بطلب شخصي من الشيخ بهاء لتعزيز الوجود التركي ونفوذه في الاشرفية او يعدّ في اطار تحقيق الأهداف السياسية واجندة خارجية في بيروت.

لهم الشكر طبعاً وفي الازمات اتحاد والإنسانية اسمى ولكن الاستفزاز بالسياسة والدفاع عن المبدأ يبقى مشروعاً إن تعدّى الاخلاق والمنطق ووصل للإهانة ولكن للاسف يتم التداول بالدفاع عن الاهانة من شاب "عوني" على انه تهجم بالضرب والاعتداء لاستعطاف الشارع من دون السؤال حتى عن خلفيات ما حصل.