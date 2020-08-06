الجيش ينفي المزاعم حول دخول عناصر حزبية إلى داخل المرفأ: الخبر من نسج خيال كاتبه

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صدر عن قيادة الجيش البيان التالي:

"نشر أحد المواقع الإلكترونية خبراً منسوباً إلى مصدر عسكري مُطّلع على التحقيقات يزعم دخول عناصر حزبية إلى داخل المرفأ. إنّ قيادة الجيش إذ تنفي ما ورد في الخبر جملةً وتفصيلاً، تؤكد أنّه بعيد كل البعد عن الواقع، وهو من نسج خيال كاتبه."

وأضاف البيان:

"يهم قيادة الجيش أن توضح أن المنطقة التي حصل فيها التفجير مقفلة أمام أي كان، باستثناء القوى العسكرية التي تجري التحقيقات وتلك التي تعمل على رفع الأنقاض. وتجدد دعوتها إلى توخي الدقة في التعامل مع أخبار المؤسسة العسكرية، والالتزام بالبيانات الصادرة حصرا عن مديرية التوجيه."