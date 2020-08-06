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باسيل لـRT: لا يجوز إزالة العمل التخريبي من حسابات انفجار بيروت

6
AUGUST
2020
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 قال رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل في حديث لبرنامج "قصارى القول" عبر قناة RT، إن الرئيس الفرنسي حمل الجميع في السلطة المسؤولية، قائلا إنه "لا ثقة للبنانيين بكم".

وأضاف باسيل أنه لا يجوز إزالة العمل التخريبي من الحسابات بشأن الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت أول من أمس في ظل ما يجري في المنطقة.

وأضاف أن "موقفنا واضح بضرورة أن تكون هناك محاسبة للمسؤولين عن انفجار المرفأ، وهنا لدينا مساران، الأول تخزين المواد المتفجرة وهو معروف، والمسار الثاني الصاعق الذي أدى إلى الانفجار".

وكشف باسيل أن ماكرون لم يعلق على فكرة تشكيل لجنة تحقيق دولية، التي دعا إليها عدد من الأفرقاء السياسيين اللبنانيين.

وقال إن المملكة العربية دولة صديقة للبنان ويجب الحفاظ على العلاقات الجيدة معها، وتابع أنه "لا نريد للسعودية أو أي دولة أخرى أن تساعد جزءا من اللبنانيين بل اللبنانيين جميعا".

وتابع: "أتفهم عدم الثقة.. لكن ثقوا باللبنانيين وساعدوهم".

وأكد باسيل صحة الأخبار المتداولة حول عريضة يتم توقيعها لإعادة الانتداب الفرنسي على لبنان، وقال أعتقد أن عدد الموقعين على العريضة أصبح 36 ألفا.

وقال "لا يمكن نحن المسيحيون الموارنة أن نقبل أي انتداب علينا. نريد أن نبقى أحرارا ولا أن تكون أي دولة سيدة على قرارنا".

وأضاف أن هذه المطالب تدل على يأس اللبنانيين.

روسيا اليوم
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