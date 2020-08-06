الى المواطنين المتضررين من انفجار بيروت: هذه المستندات المطلوبة لتقديم الطلبات للجان مسح وتخمين الاضرار

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أعلنت الهيئة العليا الإغاثة في بيان، أنها "ستقوم مع لجنة مسح وتخمين الأضرار التابعة للجيش اللبناني بالكشف على كل الأضرار الناجمة عن الإنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت".

وطلبت من المواطنين "توثيق الأضرار عبر التصوير أو الفيديو، إثبات الملكية للشقة أو السيارة أو المبنى أو المحل أو الأشغال، صورة عن الهوية، التوجه إلى مختار المحلة وتنظيم إفادة بالواقع والأضرار، على أن تتضمن عنوان السكن بالتفصيل مع رقم العقار والهاتف، على أن تقدم المستندات جميعها من قبل المختار إلى لجان المسح التابعة للجيش اللبناني أو مباشرة من قبل المتضررين إلى لجان المسح لدى حضورها للكشف".

ولفتت الى أنه "يمكن للمتضررين بعد إجراء الأمور المذكورة، إزالة الأضرار والمباشرة بإصلاحها على نفقتهم في حال رغبوا في ذلك، على أن يقوموا بتأمين فواتير رسمية تبين نوع الأشغال وقيمتها والإحتفاظ بها ليصار إلى ابرازها لاحقا للجان المسح.

المستندات المطلوبة لتقديم الطلبات للجان مسح وتخمين الاضرار:

اعطاء رقم هاتف لصاحب الهاتف او احدى الاقارب

المستندات المطلوبة من ذوي الشهداء:

- صورة هوية او صورة عن اخراج القيد.

- تقرير طبيب شرعي.

-اخراج قيد عائلي مشطوب عنه الشهيد

- صورة هوية المستفيد.



المستندات المطلوبة لمتضرري السيارات:

- صورة هوية او صورة عن اخراج قيد.

- صورة عن دفتر السيارة.

- صورة عن شهادة الانقاض (للسيارات غير المسجلة).

المستندات المطلوبة للمالكين (منازل + محلات):

- صورة هوية او صورة عن اخراج قيد.

- صورة عن سند الملكية.

المستندات المطلوبة للمستأجرين (منازل + محلات):

- صورة هوية او صورة عن اخراج قيد.

- صورة عن سند الإيجار.

- افادة سكن مدون عليها تعهد المستأجر بإصلاح العقار.

للاستعلام مكتب لجان مسح وتخمين الاضرار 01293651".