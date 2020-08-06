وكلاء وسترن يونيون في لبنان: سنوزع الدولار ابتداء من هذا التاريخ !

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عطفاً على التعميم الوسيط رقم 566 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 6 آب 2020، والذي يطلب بموجبه من شركات تحويل الأموال بالوسائل الإلكترونية تسديد الحوالات الواردة من الخارج نقداً وبالدولار الأميركي حصراً، سيبدأ التطبيق لدى كافة وكلاء ويسترن يونيون في لبنان ابتداءً من يوم غد الجمعة 7 آب 2020.

وستخضع الحوالات المالية المرسلة من الخارج لرسم 2% يسدّده المُرسِل كبدل إدارة للسيولة النقدية بالدولار الأميركي بما في ذلك كلفة الشحن والتأمين والتوزيع والنقل، على أن يحصل المستلِم في لبنان على المبلغ بالكامل وبالدولار الأميركي حصراً ومن دون أي رسم إضافي عند الاستلام.