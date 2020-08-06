صلاة في مستشفى الروم للضحايا والمصابين

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على الانقاض في المدخل الرئيسي لمستشفى القديس جاورجيوس الجامعي (مستشفى الروم) الاشرفية اقام متروبوليت بيروت وتوابعها الياس (عودة) ومتروبوليت جبل لبنان سلوان (موسي) الصلاة عن صحة المرضى ولراحة نفس الموتى وشفاء الوطن. والقى المتروبوليت عودة كلمة قال فيها:

" في زمن لعلّه من أقسى ما مرَّ على لبناننا الحبيب، بين الأزمات الاقتصادية التي تهدّ قدرات الوطن والناس من جهة وجائحة الـ COVID-19 التي تصيب من أهلنا العشرات كل يوم وتُرهق المستشفيات وطواقمها، جاء هذا الانفجار الزلزال ليصيب بيروتنا الحبيبة في قلبها، في لحمها ودمها، في مشهد يكاد لا يتّسع لفظاعته خيال. ولعلّ الأشرفية والرميل والجميزة والصيفي والمدوّر وجوارها أكثر الأحياء تضرّراً، وفيها معظم كنائس أبرشيتنا ومدارسها ومؤسساتها، وكلّها أصيبت بأضرار بالغة للغاية، ومن بينها مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي (مستشفى الروم) الذي ما انفكّ، على مدى سنوات عمره المئة والخمسين، يعمل ويخدم ويطبّب ويتجدّد مواكباً كل تطوّر طبّي وحداثة، وها هو اليوم يدفع الثمن الأغلى، شهداء وجرحى ودماراً طال معظم أقسامه ومساحاته.من المؤسف ان الازمات والمصائب تتوالى ولا نجد مرة شخصا مدانا او محكوما عليه. كيف نبني دولة والنظام فيها غير محترم، والقانون غير مطاع، والدولة غافلة عما يجري، الا من اطلاق بعض الشعارات والكثير من الوعود. هل ما زال ضمير يحكم في حكامنا، او هل ما زال شعور بالمسؤولية، مسؤولية شعب يتضور جوعا والان اصبح في العراء؟



اليوم المستشفى يناديكم، ومعه كنائسكم ومدارسكم وأهلكم في الأحياء المفجوعة، ينادون فيكم الغَيرة والمحبّة والنخوة في المؤازرة والسخاء في العطاء، على مثال الذين خدموا الربّ نفسه في كل متألّم أو حزين أو جائع أو عطشان، وهم فرحون بالمحبة متهللون بالعطاء، لا يبتغون سوى الرضى أمام وجه الله. ان لم يكن مسؤولون يهتمون بمواطنيهم، لنكن جميعا مسؤولين عن تضميد جراح اخوتنا ومساعدتهم لان في وجههم وجه الله".

ويشار الى ان المستشفى فقد ٤ من الطاقم التمريضي، و١٢ مريضا وزائرا، واصيب نحو ١٠٠ شخص من الجسم الطبي والعاملين فيه من بينهم ٥٠ طبيبا وطبيبا ومقيما.