الجيش ينعي الشهيد النقيب أيمن نور الدين

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تنعي قيادة الجيش – مديرية التوجيه النقيب أيمن نور الدين الذي استُشهد جراء الانفجار الكارثي في مدينة بيروت.

وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد 21 / 5 / 1993 النميرية ــــ النبطية.

تطوّع في الجيش اعتباراً من 3/12/2014، رقيّ إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 8 / 2017 ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة ملازم أول اعتباراً من 1 /8 / 2020 .

حائز تنويه العماد قائد الجيش مرّتين وتهنئته 4 مرّات.

الوضع العائلي: عازب.

ينقل الجثمان بتاريخ 7 / 8 / 2020 الساعة 8.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة النميرية – مرج الوفا - الجنوب حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عقب صلاة الظهر، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في حسينية بلدة النميرية وسيقام ذكرى بمناسبة مرور ثلاثة أيام على استشهاده بتاريخ 9 / 8 / 2020 الساعة 16.00 في حسينية البلدة المذكورة.