شهيداً بمجزرة المرفأ.. الجيش ينعي العميد الركن المتقاعد جهاد عمر

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تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد جهاد عمر، الذي توفي من جراء الانفجار الكارثي في مدينة بيروت، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 10 / 12 / 1958 شحيم - الشوف.

تطوّع في الجيش بتاريخ 22/9/1980، رقيّ إلى رتبة ملازم بتاريخ 6 / 5 / 1983 ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 7 / 2011.

حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله 4 أولاد.

ينقل الجثمان بتاريخ 6 / 8 / 2020 الساعة 13.00 من المستشفى العسكري المركزي - بدارو إلى بلدة شحيم - الشوف، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 17.00 في منزله الكائن في حيّ الشميس، ويوارى الثرى في جبانة جبل سويد في البلدة المذكورة.

تُقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:

شقيق الفقيد أحمد:608134 / 70

ابنة الفقيد كارين: 808085 / 71

إبن الفقيد محمد: 810018 / 71